الرياض 23 جمادى الآخرة 1442هـ الموافق 5 فبراير 2021م واستلقى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اتصالاً هاتفياً اليوم، من معالي وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية السيد أنتوني بلينكن.وهنأ سموه، نظيره الأمريكي بمناسبة توليه المنصب الجديد، معبراً عن تطلع المملكة للعمل مع الولايات المتحدة الأمريكية لمواجهة التحديات المشتركة وصون الأمن والاستقرار في المنطقة.عقب ذلك، استعرض الوزيران العلاقات التاريخية الاستراتيجية بين البلدين الصديقين، بالإضافة إلى عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.// انتهى //00:38ت م0132