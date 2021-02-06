واشنطن 23 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 05 فبراير 2021 م واسأكد الرئيس الأمريكي جو بايدن، أن إدارته ستدفع بقوة لتمرير حزمة ضخمة لإنقاذ الاقتصاد الأمريكي في الكونغرس، حتى وإن تم ذلك دون الحصول على دعم الجمهوريين.وقال بايدن في خطاب ألقاه اليوم من البيت الأبيض: "إن الكثير من الأمريكيين يقتربون من نقطة الانهيار، والعديد من الناس من دون عمل".وأوضح بايدن أن إدارته خصصت مبلغ 2000 دولار لتصل لكل أمريكي لمساعدته في مواجهة الأزمة، حيث سيُوزع 1400 دولار بعد أن حصل الأمريكيون قبل أيام على 600 دولار ضمن حزمة المساعدات.وأضاف: أن الولايات المتحدة ستستعيد قوتها الاقتصادية على مستوى العالم بشكل أسرع، مشيراً إلى أنه لا داعي للانتظار حتى عام 2025 كي تحقق الولايات المتحدة نسبة العمالة الكاملة.// انتهى //00:40ت م0133