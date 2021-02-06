تونس 23 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 5 فبراير 2021 م واسأعربت تونس عن ترحيبها بنتائج التصويت على تشكيل السلطة التنفيذية الليبية الجديدة، من قبل ملتقى الحوار السياسي.وأكد بيان لوزارة الخارجية التونسية اليوم، أن اختيار أعضاء السلطة التنفيذية الجديدة في ليبيا، يمثل "خطوة إيجابية وحدثًا تاريخيًا يؤشّر لإنهاء الانقسام وتعافي ليبيا وخروجها من الأزمة التي عاشتها لعقد من الزمن".وثمنت جهود منظمة الأمم المتحدة ودورها المحوري في تحقيق هذا الإنجاز.// انتهى //00:40ت م0134