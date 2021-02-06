نيويورك 23 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 05 فبراير 2021 م واسسجلت مؤشرات سوق الأسهم الأمريكية ارتفاعا عند إغلاق جلسات التداول اليوم، مدعومة بآمال حول حزمة تحفيز اقتصادية جديدة.وارتفع المؤشر داو جونز الصناعي 92.38 نقطة، بما يعادل 0.3 %، إلى 31148.24 نقطة، وأغلق المؤشر ستاندرد آند بورز 500 على ارتفاع 15.09 نقطة، أو 0.39 %، إلى 3886.83 نقطة.وصعد المؤشر ناسداك المجمع 78.55 نقطة، أو 0.57 %، إلى 13856.30 نقطة.وعلى أساس أسبوعي، حقق ستاندرد آند بورز 500 ربحاً 4.65 %، وزاد ناسداك 6.01 %، وارتفع داو 3.89 %.// انتهى //03:13ت م0146