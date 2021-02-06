الأمم المتحدة 23 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 05 فبراير 2021 م واسرحب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش باختيار أعضاء منتدى الحوار السياسي الليبي لسلطة تنفيذية موحدة مؤقتة.وفي حديثه مع الصحفيين في المقر الدائم بنيويورك اليوم دعا غوتيريش جميع أعضاء المنتدى والليبيين وأصحاب المصلحة الدوليين إلى احترام نتائج التصويت، مؤكداً التزام الأمم المتحدة بدعم الشعب الليبي في جهوده لبناء بلد مسالم ومزدهر.ودعا السلطة التنفيذية الجديدة وجميع أصحاب المصلحة الليبيين المعنيين إلى الموافقة على المبادئ والجداول الزمنية المحددة في خريطة طريق تونس.كما أعرب غوتيريش عن تقديره للحكومة السويسرية لاستضافة ملتقى الحوار السياسي الليبي ولأعضاء مسار برلين على دعمهم المستمر، ولممثلته الخاصة بالإنابة ستيفاني ويليامز على التزامها القيادي وجهودها الدؤوبة في تسهيل الحوار الليبي- الليبي.وشدّد الأمين العام على أهمية أن ينتقل جميع المقاتلين والمرتزقة الأجانب أولاً إلى طرابلس وبنغازي ثم يغادروا البلاد حسب الجدول الجديد الذي تم تحديده.وقال: "إن حقيقة استمرار وقف إطلاق النار، حتى مع وجود عسكري ضخم على كلا الجانبين ومعدات عسكرية ثقيلة للغاية على كلا الجانبين، هي إشارة أمل واعتقد أنه من واجب الجميع القيام بكل ما هو ممكن لتحويل هذا الأمل إلى واقع".// انتهى //03:13ت م0147