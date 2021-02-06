واشنطن 23 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 05 فبراير 2021 م واسسجلت الولايات المتحدة الأمريكية، خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية 124,960 إصابة جديدة و 5,189 حالة وفاة نتيجة فيروس كورونا المستجد.ووفقاً للإحصائيات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، وصل عدد الإصابات بالفيروس في الولايات المتحدة إلى 26,523,297 إصابة حتى تاريخ اليوم، فيما بلغ عدد الوفيات 454,209 حالات وفاة.// انتهى //03:19ت م0148