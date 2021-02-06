القاهرة 23 جمادي الأخرة 1442هـ الموافق 5 فبراير 2021 م واسأعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية اليوم عن تسجيل 540 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ووفاة 48 حالة.وأفادت الوزارة في بيان لها اليوم بخروج 421 متعافيًا من المستشفيات، بعد تلقيهم الرعاية الطبية وتمام شفائهم، ليرتفع إجمالي المتعافين إلى 131632 حالة حتى اليوم.وذكرت وزارة الصحة أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الجمعة، هو 168597 حالة من ضمنهم 131632 حالة تم شفاؤها، و 9560 حالة وفاة.//انتهى//03:25ت م0149