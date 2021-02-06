بريدة 23 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 04 فبراير 2021 م واستابعت الجهات الأمنية بمنطقة القصيم اليوم خلال جولاتها الميدانية التي تأتي ضمن أعمال لجنة الطوارئ العليا برئاسة سمو أمير منطقة القصيم لضبط مخالفي الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، ومتابعة تطبيق التباعد الجسدي، وعدم لبس الكمامة الطبية أو القماشية، للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".وشملت الجولة الميدانية، الأسواق والحدائق العامة، والمحال التجارية بمختلف أنشطتها، والمطاعم ، بهدف التأكد من التزام تعليق تقديم خدمات الطلبات الداخلية في المطاعم والمقاهي وما في حكمها والاقتصار على تقديم الطلبات الخارجية والتأكيد على المطاعم والمقاهي بتفعيل استخدام كاميرات المراقبة، ووضع لوحات تنبيهية توضح بأن المكان مراقب بالكاميرات ، للتأكد من مدى الالتزام بالإجراءات الاحترازية و"البروتوكولات" الصحية ، وتحرير المخالفات التي تستوجب العقوبة في حق غير الملتزمين.// انتهى //04:07ت م0150