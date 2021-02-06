عام / الصحف السعودية
السبت 1442/6/24 هـ الموافق 2021/02/06 م واس
الرياض 24 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 06 فبراير 2021 م واس
أبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم :
القيادة تهنئ الحاكم العام لنيوزيلندا بمناسبة اليوم الوطني
بتوجيه أمير المنطقة.. إيقاف جميع الفعاليات والمناشط في القصيم
أمير تبوك يتابع الحالة المطرية على المنطقة
أمير الجوف يطمئن على الجهود المبذولة بعد الأمطار
حسام بن سعود يؤكد أهمية معالجة التشوهات البصرية في المنطقة
تركي بن طلال يوجه باستمرار أعمال غرفة إدارة أزمة "كورونا"
المملكة وكوت ديفوار توقعان اتفاقية عامة للتعاون
وزير الخارجية يؤكد آفاق التعاون مع نظيره الأميركي
تأمين 58 ألف جهاز حاسب للطلاب المحتاجين بالرياض
"شؤون الحرمين" تستعرض جهود المملكة في خدمة المعتمرين
تصريحات بايدن تعكس تمسّكاً بالعلاقة التاريخية بين الرياض وواشنطن
البحرين تنوه بدعم المملكة لجهود الحل السياسي في اليمن
الحكومة اليمنية: الحوثي يتلاعب بملف صافر وسط تهاون دولي
تأكيد اعتقال زعيم فرع القاعدة في اليمن
انتخابات ليبيا.. «المنفي» لرئاسة المجلس الرئاسي و«دبيبة» للحكومة
ترحيب دولي بنتائج التصويت على اختيار السلطة في ليبيا
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