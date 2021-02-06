الرياض 24 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 06 فبراير 2021 م واسأبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم :القيادة تهنئ الحاكم العام لنيوزيلندا بمناسبة اليوم الوطنيبتوجيه أمير المنطقة.. إيقاف جميع الفعاليات والمناشط في القصيمأمير تبوك يتابع الحالة المطرية على المنطقةأمير الجوف يطمئن على الجهود المبذولة بعد الأمطارحسام بن سعود يؤكد أهمية معالجة التشوهات البصرية في المنطقةتركي بن طلال يوجه باستمرار أعمال غرفة إدارة أزمة "كورونا"المملكة وكوت ديفوار توقعان اتفاقية عامة للتعاونوزير الخارجية يؤكد آفاق التعاون مع نظيره الأميركيتأمين 58 ألف جهاز حاسب للطلاب المحتاجين بالرياض"شؤون الحرمين" تستعرض جهود المملكة في خدمة المعتمرينتصريحات بايدن تعكس تمسّكاً بالعلاقة التاريخية بين الرياض وواشنطنالبحرين تنوه بدعم المملكة لجهود الحل السياسي في اليمنالحكومة اليمنية: الحوثي يتلاعب بملف صافر وسط تهاون دوليتأكيد اعتقال زعيم فرع القاعدة في اليمنانتخابات ليبيا.. «المنفي» لرئاسة المجلس الرئاسي و«دبيبة» للحكومةترحيب دولي بنتائج التصويت على اختيار السلطة في ليبيا// يتبع //06:02ت م0003