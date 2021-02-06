مكسيكو سيتي 24 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 06 فبراير 2021 م واسأعلنت وزارة الصحة المكسيكية أمس تسجيل 1368 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا ليصل العدد الإجمالي للوفيات في المكسيك إلى 164290 ، في حين تم تسجيل 13051 إصابة جديدة ليرتفع إجمالي عدد الإصابات لأكثر من 1.9 مليون حالة.وأقرت الوزارة أن العدد الحقيقي للإصابات والوفيات الناجمة عن كورونا أعلى بكثير بشكل شبه مؤكد بسبب نقص الاختبارات على نطاق واسع.// انتهى //06:13ت م0009