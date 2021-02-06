القاهرة 24 جمادي الأخرة 1442هـ الموافق 6 فبراير 2021 م واسركزت الصحف المصرية الصادرة على تفقد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي مشروعات تطوير طرق ومحاور مناطق شرق القاهرة، ومشروع مركز النقل المتكامل، وتشديده على ضرورة أن يتضمن المركز جميع الخدمات على أحدث مستوى بقدرة استيعابية كبيرة ليتكامل مع التطوير الذي تم في شبكة الطرق المحيط به.ونشرت إعلان بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا وملتقى الحوار السياسي الليبي فوز محمد يونس المنفى بمنصب رئيس المجلس الرئاسي الجديد، وعبدالحميد دبيبة بمنصب رئيس الحكومة.وأبرزت صحف السبت تأكيد الحكومة اليمنية أهمية دعم الجهود الدبلوماسية لحل الأزمة، والتزامها التام بالعمل مع تحالف دعم الشرعية وأعضاء المجتمع الدولي للتوصل إلى حل سياسي يجلب السلام الشامل والمستدام في البلاد.وسلطت الضوء على إعراب نائبة المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان ومنسقة الشئون الإنسانية نجاة رشدي عن صدمتها لاغتيال الناشط والناشر اللبناني لقمان سليم، ودعوتها إلى إجراء تحقيق وملاحقة قضائية شاملة وسريعة وشفافة لتطبيق العدالة بحق المسؤولين عن هذا العمل الشائن.وأنبأت صحف القاهرة عن استعادة الجيش السوداني السيطرة على مستوطنة إثيوبية داخل الحدود السودانية بعد اشتباكات مع قوات وميليشيات إثيوبية بالفشقة الصغرى أسفرت عن سقوط عدد من القتلى والجرحى من القوات السودانية.وتطرقت صحف مصر إلى إعلان منظمة الصحة العالمية عن مبادرة باسم "كوفاكس" تهدف لشحن 90 مليون جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا إلى إفريقيا في الشهر الجاري.‏ // انتهى //10:07ت م0015