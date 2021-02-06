جيزان 24 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 06 فبراير 2021 م واسنبّه المركز الوطني للأرصاد من تكوّن أمطار رعدية على منطقة جازان اليوم تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطاً في الرياح السطحية مع تدني في مدى الرؤية ، على مدينة جيزان و محافظات أبو عريش ، والحرث، والداير بني مالك ، والدرب، والريث ، والطوال، والعارضة، وبيش، وصبيا، وضمد، وفرسان، وفيفا، وهروب، و المناطق المفتوحة والطرق السريعة .وبين المركز أن الحالة تستمر - بمشيئة الله تعالى - حتى الساعة الـ 6 مساءً.// انتهى //10:28ت م0017