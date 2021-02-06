بيروت 24 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 06 فبراير 2021 م واساهتمت الصحف اللبنانية الصادرة بتنامي ردود الفعل الدولية على إغتيال الإعلامي لقمان سليم وعرضت في هذا السياق إدانة وزراة الخارجية الأمريكية وبعثة الإتحاد الأوروبي مع البعثات الدبلوماسية للدول الأعضاء في بيروت ومطالبتهم بتحقيقات شفافة.فلسطينيا تحدثت عن إصابة عشرات من المحتجيين الفلسطينيين في مواجهات عنيفة مع قوات الاحتلال الإسرائيلية خلال احتجاجات منهاضة للإستيطان.ولفتت إلى طرد موسكو لدبلوماسيين من ألمانيا وبولندا والسويد اتهمتهم بالمشاركة في مظاهرة داعمة للمعارض الروسي ألكسي نافالني.وأخبرت عن الإحتجاجات ضد الإنقلاب في ميانمار وإستمرار الجيش بحملات الإعتقالات في البلاد.// انتهى //10:33ت م0018