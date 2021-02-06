إسلام آباد 24 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 06 فبراير 2021 م واسأبرزت الصحف الباكستانية اليوم تجديد رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان الدعوة لنظيره الهندي نيرندرا مودي إلى التعاون مع بلاده لإيجاد حل سلمي لقضية كشمير العالقة بين البلدين منذ عقود.وأخبرت عن تراجع حدة انتشار فيروس كورونا في باكستان، واستمرار عملية التطعيم باللقاح المضاد للفيروس.أمنياً نشرت أنباء إصابة سبعة أشخاص بجروح متفاوتة جراء هجوم نفذه مجهولون على مسيرة أمس في إقليم بلوشستان جنوب غرب باكستان.وسلطت الضوء على أهمية مشروع الممر الاقتصادي الباكستاني الصيني، وعزم دول المنطقة وخاصة جمهوريات آسيا الوسطى على تعزيز الربط مع باكستان عبر شبكة سكك الحديد للوصول إلى الموانئ الباكستانية.أفغانياً تناقلت أنباء مقتل 26 شخصاً في هجومين شنته حركة طالبان في موقعين مختلفين بأفغانستان.// انتهى //10:47ت م0020