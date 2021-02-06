رام الله 24 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 06 فبراير 2021 م واسأبرزت الصحف الفلسطينية الصادرة اليوم استشهد ،شاب فلسطيني من قرية راس كركر، غرب رام الله، بعد أن أطلق مستوطنين يهود النار عليه، على جبل "الريسان" القريب من القرية.وسلطت الصحف الضوء على قرار المحكمة الجنائية الدولية إعلان ولايتها القضائية على الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967.ونشرت صحف هذا اليوم إدانة الرئاسة الفلسطينية ، استمرار الاحتلال الإسرائيلي بجرائم القتل اليومية ضد أبناء الشعب الفلسطيني، والتي كان آخرها جريمة قتل الشاب خالد نوفل برصاص المستوطنين فوق أرضه المصادرة في قرية رأس كركر في محافظة رام الله.وواصلت الصحف الفلسطينية تغطية أخبار فيروس كورونا حيث أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن تسجيل 5 وفيات و722 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و813 حالة تعاف، في جميع المحافظات الفلسطينية.ولفتت الصحف النظر لانتخاب عبد الحميد محمد دبيبة بصورة غير متوقعة رئيساً للوزراء للفترة الانتقالية في ليبيا، وذلك من جانب المشاركين في الحوار بين الأفرقاء الليبيين في سويسرا برعاية الأمم المتحدة، تمهيداً للانتخابات المقررة في ديسمبر.// انتهى //11:58ت م0023