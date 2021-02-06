الخرطوم 24 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 06 فبراير 2021 م واسسلطت الصحف السودانية الصادرة اليوم الضوء على قيادة الاتحاد الأوروبي خط وساطة بين السودان وأثيوبيا لاحتواء التوترات التي وصلت إلى مرحلة مواجهات عسكرية مسلحة.ونقلت صحف الخرطوم عن وزيرة المالية السودانية الدكتور هبة محمد علي ،قولها إن الخرطوم ستتخذ قرارا بتعويم عملتها عندما يكون لديها ما يكفي من الاحتياطيات الأجنبية، وإنها تجري أيضا محادثات مع عدة أطراف للحصول على قروض ومنح.وأخبرت عن توقيع وزارة العدل السودانية على مذكرة تفاهم مع المؤسسة الدولية للنظم الانتخابية ، لتقديم الدعم الفني لبناء أساس قوي لعملية الانتخابات الديمقراطية المقبلة.وأبرزت دعوة الاتحاد الدولي لنقابات العمال ، رئيس الوزراء السوداني الدكتور عبدالله حمدوك ، إلى إلغاء حل النقابات العمالية والسماح للنقابات بالعمل وتطوير ثقافة الحوار الاجتماعي مع النقابات العمالية المستقلة.ولفتت صحف السودان الانتباه إلى ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا منذ انتشار الجائحة في السودان إلى 27500 حالة متضمنة 1831 حالة وفاة، وتعافي 21794 حالة.// انتهى //12:14ت م0026