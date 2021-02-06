الجزائر 24 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 06 فبراير 2021 م واسأبرزت الصحف الجزائرية الصادرة اليوم بمصادقة الاتحاد الافريقي بمناسبة أشغال الدورة الثامنة والثلاثين لمجلسه التنفيذي، على ترشيح الجزائر لعضوية مجلس الأمن الدولي خلال الفترة 2024-2025.واهتمت بالشأن الليبي، مشيرة إلى انتخاب منتدى الحوار الليبي، بقيادة الأمم المتحدة، أمس، بجنيف السويسرية، حكومة ليبية مؤقتة جديدة، حيث فاز محمد يونس المنفي بمنصب رئيس المجلس الرئاسي الليبي ونائبيه موسى الكوني وعبد الله حسين اللافي كسلطة تنفيذية جديدة بالبلاد، فيما فاز عبد الحميد دبيبه برئاسة الوزراء بعد فرز الأصوات.وتناقلت تأكيد فرنسا والولايات المتحدة الأمريكية، على الضرورة الملحة لتشكيل الحكومة في لبنان، مشيرة إلى بيان مشترك صادر عن وزيري الخارجية الفرنسي جان-ايف لودريان، ونظيره الأمريكي أنتوني بلينكن، حثا فيه المسؤولين اللّبنانيين على تنفيذ التزاماتهم بتشكيل حكومة ذات مصداقية وفاعلية وبالعمل على تحقيق إصلاحات ضرورية تتوافق مع تطلعات الشعب اللّبناني.// انتهى //13:11ت م0030