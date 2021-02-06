‌‎أبوظبي 24 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 06 فبراير 2021 م واسسجلت وزارة الصحة ووقاية المجتمع بدولة الإمارات العربية المتحدة خلال الساعات الـ 24 الماضية 3276 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد من جنسيات مختلفة، وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 323,402 حالة.‌ ‌‌‎كما أعلنت الوزارة عن وفاة 12 حالة مصابة نتيجة تداعيات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وبذلك يبلغ عدد الوفيات في الدولة 914 حالة.‌‌‌‎ وأشارت إلى شفاء 4041 حالة جديدة لمصابين بفيروس كورونا وتعافيها التام من أعراض المرض ، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 301,081 حالة.// انتهى //13:59ت م0034