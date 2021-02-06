المكلا 24 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 06 فبراير 2021 م واسعقدت منظمة الصحة العالمية وبدعم من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس، دورة تدريبية في مجال مكافحة الملاريا والوقاية منه في مدينة المكلا بمحافظة حضرموت، استفاد منها 25 فردا من الكادر الصحي.وتناولت الدورة على مدى يومين العديد من الموضوعات الصحية المتعلقة بمكافحة الملاريا والأمراض الوبائية الناقلة لها، كذلك كيفية توعية المجتمعات المحلية من هذه الأوبئة وضمان التشخيص المبكر للمرض وتقديم العلاج والرعايا الصحية للجميع.يذكر أن مركز الملك سلمان للإغاثة ينفذ وبالشراكة مع المنظمة برنامجًا تنفيذيًا بأكثر من 10 ملايين دولار أمريكي، لمكافحة وباء الملاريا والوقاية منه في اليمن لمدة تصل إلى 18 شهرا تغطي المحافظات اليمنية الموبوءة بالمرض.ويشمل المشروع تأمين أدوية علاج الملاريا، ودعم مخازن منظمة الصحة العالمية والحكومة اليمنية بمجموعة كبيرة من الأدوية كمخزون احتياطي كافي لتغطية أي احتياج طارئ في حال حدوث تفشي للوباء.كما يعمل المركز من خلال المشروع على تأمين المعدات والتجهيزات المخبرية اللازمة ومستهلكاتها لتشخيص الملاريا في المستشفيات و المراكز الصحية في المحافظات اليمنية الموبوءة.فيما تشتمل أنشطة المشروع على التثقيف الصحي للمواطنين، وبناء القدرات بتدريب وتأهيل أكثر من 3,500 كادر صحي الذي يعد من أكبر البرامج التدريبية على مستوى اليمن.ويأتي عقد هذه الدورات في إطار الدعم الذي تقدمه المملكة العربية السعودية من خلال مركز الملك سلمان للإغاثة لمنظمة الصحة العالمية لتعزيز الجانب الصحي في اليمن ومختلف البلدان الأخرى.// انتهى //14:17ت م0035