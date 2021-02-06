بريدة 24 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 06 فبراير 2021 م واسهطلت اليوم أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة القصيم ، شملت مدينة بريدة ومحافظات عنيزة والبكيرية والرس والبدائع والمذنب والشماسية والخبراء ورياض الخبراء وعيون الجواء والأسياح و مراكز الربيعة والبطين والبندرية والحيسونية وأبا الورود وحنيظل والصمعوريه والقوارة والبطين والفوارة، والعمار وأجزاء متفرقة من محافظات ومراكز المنطقة.جعلها الله سقيا رحمة وبركة وعم بنفعها أرجاء البلاد.// انتهى //14:35ت م0036