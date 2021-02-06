عام / أمطار على منطقة القصيم
السبت 1442/6/24 هـ الموافق 2021/02/06 م واس
بريدة 24 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 06 فبراير 2021 م واس
هطلت اليوم أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة القصيم ، شملت مدينة بريدة ومحافظات عنيزة والبكيرية والرس والبدائع والمذنب والشماسية والخبراء ورياض الخبراء وعيون الجواء والأسياح و مراكز الربيعة والبطين والبندرية والحيسونية وأبا الورود وحنيظل والصمعوريه والقوارة والبطين والفوارة، والعمار وأجزاء متفرقة من محافظات ومراكز المنطقة.
جعلها الله سقيا رحمة وبركة وعم بنفعها أرجاء البلاد.
// انتهى //
14:35ت م
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