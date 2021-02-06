حجة 24 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 06 فبراير 2021 م واسواصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية تنفيذ مشروع الإمداد المائي والإصحاح البيئي بمديريات ميدي، وعبس، وحيران، وحرض، التابعة لمحافظة حجة اليمنية.وجرى خلال الفترة 14 - 20 يناير 2021م، ضخ 986.000 لتر من مياه الاستخدام للخزانات، وضخ 328.000 لتر من المياه الصحية للخزانات، وإجراء 10 حملات رش ضبابي لمكافحة الأوبئة، وتنفيذ 28 نقلة مخصصة لإزالة المخلفات من مخيمات النازحين، استفاد منها 6.320 فردا.//انتهى//15:43ت م0049