عام / فلسطين تسجل 470 إصابة جديدة بفيروس كورونا
السبت 1442/6/24 هـ الموافق 2021/02/06 م واس
رام الله 24 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 06 فبراير 2021 م واس
سجلت فلسطين خلال الـ 24 ساعة الماضية ، 470 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"و 3 حالات وفاة و430 حالة تعافٍ، في جميع المحافظات الفلسطينية.
وأوضحت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم ، أن نسبة التعافي من فيروس "كورونا" في فلسطين بلغت 94.0%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 4.9%، ونسبة الوفيات 1.1% من مجمل الإصابات، لافتة إلى وجود 63 مصابا في غرف العناية المكثفة، بينهم 15 موصولون على أجهزة التنفس الاصطناعي .
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