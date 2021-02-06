رام الله 24 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 06 فبراير 2021 م واسسجلت فلسطين خلال الـ 24 ساعة الماضية ، 470 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"و 3 حالات وفاة و430 حالة تعافٍ، في جميع المحافظات الفلسطينية.وأوضحت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم ، أن نسبة التعافي من فيروس "كورونا" في فلسطين بلغت 94.0%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 4.9%، ونسبة الوفيات 1.1% من مجمل الإصابات، لافتة إلى وجود 63 مصابا في غرف العناية المكثفة، بينهم 15 موصولون على أجهزة التنفس الاصطناعي .// انتهى //15:51ت م0050