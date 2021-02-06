نجران 24 جمادى الآخرة 1442هـ الموافق 06 فبراير 2021 م واسأغلقت أمانة منطقة نجران والبلديات التابعة لها خلال الثلاثة أيام الماضية 159 منشأة تجارية وغذائية مخالفة لتعليمات الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا.وأوضح أمين المنطقة المهندس عيد بن نايف العتيبي أن الجولات الميدانية بلغت خلال تلك الفترة 1141 جولة أسفرت عن 223 مخالفة، مؤكدًا أنه جرى إغلاق المنشآت المخالفة مباشرة مع التوعية والتذكير بضرورة التباعد الاجتماعي والالتزام بتطبيق الإجراءات الصحية والبروتوكولات الوقائية المتبعة.وبين أن المخالفات المرصودة تنوعت بين السماح بدخول غير الملتزمين بالكمامات، وعدم قياس الحرارة للعملاء والموظفين وعدم تأمين المعقمات والمطهرات، وعدم تطهير العربات، داعياً المواطنين والمقيمين للتعاون مع الأمانة والبلديات التابعة لها والإبلاغ عن أي ملاحظات على المنشآت التجارية عبر خدمة البلاغات الموحدة 940.//انتهى//15:53ت م0051