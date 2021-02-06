الخرطوم 24 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 06 فبراير 2021 م واسوزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس، 32 طنا و100كيلو غرام من السلال الغذائية للمتضررين والأسر الأكثر احتياجًا في محلية بليل بولاية جنوب دار فور بجمهورية السودان، استفاد منها 1,800 فرد.ويأتي ذلك في إطار مشروع المركز لتأمين وتوزيع السلال الغذائية في جمهورية السودان.//انتهى//16:01ت م0055