مكة المكرمة 24 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 06 فبراير 2021 م واسأغلقت أمانة العاصمة المقدسة ممثلة في البلديات الفرعيه والمرتبطة بالتعاون مع الجهات الأمنية اليوم، عمليات البيع والشراء بحراج الطيور والخردة، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد تنفيذاً لتوجيهات أمين العاصمة المقدسة المهندس محمد بن عبد الله القويحص.وأوضح وكيل الأمين للبلديات المهندس عبداللة بن خميس الزايدي، أن قرار إغلاق الحراج جاء للحد من انتشار فيروس كورونا ، مبيناً أن الفرق الرقابية بالبلديات الفرعية تقوم بجولاتها الميدانية على الأسواق الشعبية بهدف التأكيد من اتخاذ الإجراءات الاحترازية وتطبيق الأنظمة عبر اتخاذ الإجراءات النظامية.وأكَّد الزايدي، أن البلدية الفرعيه تكثف أعمالها الرقابية والتفتيشية على جميع المنشآت، داعيًا إلى تعاون المواطنين والمقيمين للإبلاغ عن كل الملاحظات والمخالفات عبر مركز البلاغات الموحد 940 وقنوات الأمانة الرسمية.// انتهى //16:02ت م0056