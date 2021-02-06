الجزائر 24 جمادى الاخرة 1442 هـ الموافق 06 فبراير2021 م واسيشارك رئيس الوزراء الجزائري عبد العزيز جراد، في أعمال الدورة العادية الـ 34 لقمة الاتحاد الأفريقي ، بتقنية الاتصال المرئي عن بعد، ممثّلا للرئيس الجزائري عبد المجيد تبون الذي يتواجد بألمانيا لغرض العلاج .وأفاد مكتب رئيس الوزراء في بيان ، أن القمة التي ستبدأ أعمالها اليوم تستمر لمدة يومين ، تحت شعار "الفنون والثقافة والتراث: ركائز بناء أفريقيا التي نريدها" .//انتهى//16:08ت م0057