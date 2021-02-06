سياسي / رئيس الوزراء الجزائري يمثل الرئيس تبون في قمة الاتحاد الأفريقي
السبت 1442/6/24 هـ الموافق 2021/02/06 م واس
الجزائر 24 جمادى الاخرة 1442 هـ الموافق 06 فبراير2021 م واس
يشارك رئيس الوزراء الجزائري عبد العزيز جراد، في أعمال الدورة العادية الـ 34 لقمة الاتحاد الأفريقي ، بتقنية الاتصال المرئي عن بعد، ممثّلا للرئيس الجزائري عبد المجيد تبون الذي يتواجد بألمانيا لغرض العلاج .
وأفاد مكتب رئيس الوزراء في بيان ، أن القمة التي ستبدأ أعمالها اليوم تستمر لمدة يومين ، تحت شعار "الفنون والثقافة والتراث: ركائز بناء أفريقيا التي نريدها" .
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16:08ت م
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