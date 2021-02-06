جدة 24 جمادى الآخرة ١٤٤٢ هـ الموافق ٦ فبراير ٢٠٢١ م واسيتوج يوم غد الأحد ، معالي محافظ صندوق الاستثمارات العامة رئيس الاتحاد السعودي للجولف وجولف السعودية , ياسر بن عثمان الرميان , الفائزين بنهائي البطولة السعودية الدولية للجولف 2021م بنسختها الثالثة ، وذلك بمدينة الملك عبدالله الاقتصادية على ملعب ونادي الجولف رويال غرينز .وتأتي استضافة هذه البطولة ضمن خطط الاتحاد السعودي للجولف وجولف السعودية ، التي تدعم التنمية الرياضيه للجولف بالمملكة ،وتهدف إلى تطوير منظومة الجولف للوصول إلى شرائح المجتمع كافة من خلال إستراتيجية الجولف الوطنية المستدامة والتي تضمنت ثلاث أجندات هي الأجندة الخضراء التي تهدف إلى دعم البيئة السعودية والأجندة الاقتصادية الهادفة إلى تعزيز الاقتصاد المحلي، والأجندة الاجتماعية الرامية إلى توفير الفرص الوظيفية لأبناء المجتمع السعودي.وتعد هذه البطولة التي بدأت يوم الخميس الماضي ،من أقوى بطولات الجولة الأوروبية، إذ يشارك فيها نخبة لاعبي العالم في اللعبة ، ويتنافسون على جوائز مجموعها 3.5 ملايين دولار .//انتهى//16:09ت م0058