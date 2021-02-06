اديس ابابا 24 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 06 فبراير 2021 م واسبدأت بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا اليوم عبر الاتصال المرئي عن بعد، أعمال قمة الاتحاد الأفريقي في دورتها الـ 34 عبر بمشاركة محدودة بسبب الإجراءات الاحترازية لوباء كورونا وتستمر يومين .وأعلنت مفوضية الاتحاد الأفريقي في بيان لها اليوم من مقرها بإثيوبيا أنه كان قد تم افتتاح الدورة العادية الـ38 للمجلس التنفيذي للاتحاد الأفريقي، في وقت سابق اليوم، لمناقشة عدد من الملفات المهمة، وعلى رأسها الترشيحات الأفريقية في النظام الدولي ، وكذلك انتخابات وتعيينات قيادة مفوضية الاتحاد الأفريقى.// انتهى //16:15ت م0061