الرياض 24 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 06 فبراير 2021 م واساختتمت أمس، منافسات الجولة الثالثة من مسابقة الدوري الممتاز لكرة قدم الصالات بإقامة 6 مباريات.وحقق "الفاو" فوزاً على "الجزيرة" بنتيجة 9-5، وتغلب "مصدة" على "الريان" بنتيجة 4-3، وفاز "منيف" على "الوحدة" بنتيجة 2-1، فيما تخطى "العلا" نظيره "حراء" بنتيجة 12-5، بينما فاز "الاتفاق" على "العلمين" بنتيجة 4-3، وتغلب "العرض" على "النهضة" بنتيجة 6-3.// انتهى //17:15ت م0064