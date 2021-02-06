الجزائر 24 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 06 فبراير 2021 م واسرحبت الجزائر اليوم بالتقدم المحرز في الحوار السياسي الليبي برعاية الأمم المتحدة وتشكيل السلطة التنفيذية المؤقتة .وقالت وزارة الخارجية الجزائرية في بيان : إن الجزائر تعرب عن استعدادها الكامل للتعاون مع السلطة التنفيذية المؤقتة الليبية، بما يحقق الأمن والاستقرار وتطلعات الشعب الليبي ، معبرة عن أملها في أن تسهم هذه الخطوة الإيجابية في إنهاء حالة الانقسام وتوحيد الصفوف الليبية استعدادا للاستحقاقات الانتخابية المهمة نهاية هذا العام .وأضاف البيان أن الجزائر تؤكد تضامنها الثابت مع الشعب الليبي وموقفها الرافض لجميع أشكال التدخل في الشؤون الداخلية الليبية، ودعمها المتواصل للجهود السلمية الرامية لإحلال السلم والاستقرار في هذا البلد، وفق مقاربة شاملة تهدف لحماية سيادة ليبيا واستقلالها ووحدة أراضيها.//انتهى//17:19ت م0067