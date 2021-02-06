القاهرة 24 جمادي الأخرة 1442هـ الموافق 6 فبراير 2021 م واسالتقى رئيس البرلمان العربي عادل العسومي اليوم برئيسة لجنة الشرق الأوسط في الاتحاد البرلماني الدولي الدكتورة سلمى جان أتالوجان، وذلك على هامش زيارته إلى مدينة جنيف السويسرية.وأفاد البرلمان العربي في بيان اليوم، بأن اللقاء تناول عدداً من القضايا الرئيسية في منطقة الشرق الأوسط وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، والأزمة اليمنية، والوضع في ليبيا، بالإضافة إلى تبادل وجهات النظر حول مخاطر الفكر المتطرف وخطاب العنف والكراهية.//انتهى//17:32ت م0068