نواكشوط 24 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 06 فبراير 2021 م واسأشادت موريتانيا بالاتفاق المنبثق عن منتدى ليبيا في جينيف، ووصفته بأنه تاريخي.وأكدت وزارة الخارجية في موريتانيا في بيان صادر اليوم، أن نواكشوط تدعم هذا المسار وكل ما من شأنه أن يحقق تطلعات الشعب الليبي ، مشيدة بالدور الحاسم الذي اضطلعت به منظمة الأمم المتحدة في رعاية هذا الاتفاق، الذي أسفرت على مدى الأيام الخمسة الماضية في جنيف، عن اختيار سلطة انتقالية تؤمن، قبل نهاية العام الجاري، عبر انتخابات رئاسية وبرلمانية.// انتهى //17:51ت م0070