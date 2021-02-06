الرياض 24 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 06 فبراير 2021 م واسحسم التعادل الإيجابي نتيجة لقاء فريقي ضمك والقادسية الذي أقيم اليوم على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية في أبها، في إطار الجولة الجولة الـ 17 من منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.سجل ضمك الهدف الأول عند الدقيقة 35 عن طريق اللاعب "منصور حمزي" وفي الدقيقة 87 أضاف اللاعب "زيلايا" الهدف الثاني لضمك، فيما سجل القادسية الهدف الأول عند الدقيقة 42 عن طريق اللاعب "حسن العمري"، ليضيف زميله "وليد الشنقيطي" الهدف الثاني عند الدقيقة 85.// انتهى //18:21ت م0074