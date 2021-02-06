مسقط 24 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 06 فبراير 2021 م واسرحبت سلطنة عمان اليوم في الحوار السياسي الليبي برعاية الأمم المتحدة الذي نتج عنه تشكيل السلطة التنفيذية الليبية الجديدة .وأفادت وزارة الخارجية العمانية في بيان اليوم أن سلطنة عمان تثمن الجهود التي قامت بها الأمم المتحدة وبدعم من الدول الفاعلة في هذا الشأن، وتأمل أن يسهم ذلك في تحقيق الأمن والاستقرار والتنمية في ليبيا بما يلبي تطلعات الشعب الليبي الشقيق .// انتهى //18:23ت م0075