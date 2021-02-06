سياسي / ولي عهد أبو ظبي يتلقى اتصالاً هاتفياً من رئيس الوزراء الباكستاني
السبت 1442/6/24 هـ الموافق 2021/02/06 م واس
إسلام آباد 24 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 06 فبراير 2021 م واس
تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية اليوم , اتصالاً هاتفياً من رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان .
وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية القائمة بين البلدين في مختلف المجالات، إضافة إلى تبادل وجهات النظر حول جائحة " كوفيد -19 "، واستعراض القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك .
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19:20ت م
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