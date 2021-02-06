إسلام آباد 24 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 06 فبراير 2021 م واستلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية اليوم , اتصالاً هاتفياً من رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان .وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية القائمة بين البلدين في مختلف المجالات، إضافة إلى تبادل وجهات النظر حول جائحة " كوفيد -19 "، واستعراض القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك .// انتهى //19:20ت م0077