عمّان 24 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 06 فبراير 2021 م واسأعلنت وزارة الصحة الأردنية اليوم، تسجيل 865 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد " كوفيد - 19" خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 333855 إصابة.وأوضحت الوزارة في بيان ، أن إجمالي عدد حالات الشفاء ارتفع إلى 319490 حالة شفاء بعد تسجيل 934 حالة إضافية، كما سجلت 7 حالات وفاة لترتفع حالات الوفاة إلى 4369 حالة.// انتهى//19:21ت م0078