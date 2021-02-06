أديس أبابا 24 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 6 فبراير 2021 م واسرحب رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، موسى فقي محمد، اليوم، بنتائج تصويت المندوبين الليبيين، في الحوار السياسي الليبي، برعاية الأمم المتحدة، والذي انتخب سلطة تنفيذية مؤقتة للإعداد والإشراف على الانتخابات التي من المقرر إجراؤها خلال شهر ديسمبر المقبل.وأعرب موسى فقي عن تهانيه لأعضاء السلطة التنفيذية الليبية المؤقتة الجديدة، مشجعًا جميع الأطراف الليبية على دعم هذه الخطوة التاريخية في المستقبل من أجل ليبيا جديدة موحدة ، مجدداً التزام الاتحاد الأفريقي المستمر، بدعم ومرافقة الشعب الليبي في سعيه نحو السلام والمصالحة وإعادة الأعمار.// انتهى //19:30ت م0079