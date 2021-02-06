القاهرة 24 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 06 فبراير 2021 م واستعادل فريق الجونة لكرة القدم مع مضيفه البنك الأهلي بهدف لكل منهما في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم بإستاد المقاولون العرب، ضمن منافسات الأسبوع الثاني عشر من بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.وارتفع رصيد الجونة بهذه النتيجة إلى 19 نقطة في المركز الثالث مؤقتًا، والبنك الأهلي 10 نقاط في المركز الرابع عشر.// انتهى //19:30ت م0080