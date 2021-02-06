القاهرة 24 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 06 فبراير 2021 م واسأكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على أهمية تعزيز الجهود القارية المشتركة لمكافحة تداعيات جائحة كورونا على اقتصاديات وصحة وأمن الشعوب الأفريقية على المستويين الوطني والإقليمي.جاء ذلك خلال مشاركة الرئيس السيسي اليوم في أعمال الدورة العادية الـ٣٤ لمؤتمر قمة الاتحاد الأفريقي، عبر تقنية الاتصال المرئي .ونوّه الرئيس المصري في كلمته التي ألقاها أمام المؤتمر، إلى الدور الحيوي لعملية الإصلاح المؤسسي والمالي والإداري للارتقاء بالاتحاد الأفريقي، مشيراً إلى ضرورة الاستمرار في تطوير البنية التحتية القارية كخطوة أساسية لتحقيق الاندماج والتكامل المنشودين، إلى جانب تفعيل منطقة التجارة الحرة القارية.وشدد الرئيس السيسي على دعم مصر لمختلف محاور أجندة التنمية الأفريقية 2063، مُعرباً عن الثقة في قدرة الاتحاد الأفريقي تحت قيادة الرئيس الكونغولي "فيليكس تشيسيكيدي" في المساهمة في دفع المساعي الرامية للتوصل إلى الاتفاق المنشود بشأن سد النهضة بما يراعي مصالح الأطراف المعنية، ويحفظ حقوق مصر المائية في مياه نهر النيل.// انتهى //19:30ت م0081