رياضي / ميدان فروسية الأحساء يقيم سباقه السادس عشر للموسم الحالي 1442
السبت 1442/6/24 هـ الموافق 2021/02/06 م واس
الأحساء 24 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 06 فبراير 2021 م واس
أقام ميدان فروسية الأحساء اليوم، السباق السادس عشر للموسم الحالي 1442 هـ، بدعم من نادي سباقات الخيل للميادين بالرياض ، وذلك على مضمار الميدان في المحافظة بجوار جبل الأربع .
وتكون السباق من ثمانية أشواط مسافة كل من الأشواط الثلاثة الأولى 1400 متر بينما مسافة الرابع و الخامس من الأشواط 600 متر ومسافة الشوط السادس 1400 متر و 1600 متر لآخر شوطين.
وجاءت نتائج الأشواط كما يلي : الشوط الأول الخيل التي لم تربح مواليد 2017 سنوات فاز بالمركز الأول الجواد ( قاطر ) للمالك : فهد الخميس، وفي الشوط الثاني مفتوح الدرجات أفراس عمر +5 سنوات فاز بالمركز الأول الفرس ( مزهبة ) للمالك : مازن البراهيم ، وجاء في الشوط الثالث مفتوح الدرجات أفراس مواليد 2018 حصل على المركز الأول الفرس ( الحريرية ) للمالك : سعود الودعاني، فيما جاءت الشوط الرابع الخيل العربية مفتوح الدرجات إنتاج + مستورد عمر +3 سنوات فقد فاز بالمركز الأول الجواد ( مندوب جودة ) للمالك : حسام الدامر.
وأما نتائج شوط الكأس الخامس مفتوح الدرجات مواليد 2018 حصل على كأس الحفل السادس عشر للشوط الرئيسي دعم نادي سباقات الخيل للميادين بالرياض الجواد ( الديربي ) للمالك : أحمد الضاعن، وفي الشوط السادس مفتوح الدرجات مواليد 2017 فقد حقق المركز الأول ( بروكلين ) للمالك: وديع الدحمسي ، وفي الشوط السابع إنتاج السعودية لجميع الدرجات عمر +5 فقد كسب الجواد ( سهم سلطان ) للمالك: حسن الشويش .
فيما جاءت نتيجة الشوط الثامن الخيل التي لم تربح من ( 0-3 ) عمر +5 سنوات كأس دعم ميدان الفروسية بالأحساء من نصيب الجواد ( خالي ) للمالك: عبدالعزيز الدويسان .
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19:42ت م
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