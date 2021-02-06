القاهرة 24 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 06 فبراير 2021 م واسفاز فريق "بيراميدز" لكرة القدم على نظيره طلائع الجيش بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهما اليوم بملعب الدفاع الجوي، ضمن منافسات الأسبوع الثاني عشر من بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.وبهذا الفوز رفع بيراميدز رصيده إلى 18 نقطة في المركز الرابع مؤقتًا، فيما تجمد رصيد طلائع الجيش عند 11 نقطة في المركز الحادي عشر.// انتهى //20:53ت م0084