عدن 24 جمادي الأخرة 1442هـ الموافق 6 فبراير 2021 م واستسلم رئيس مجلس الوزراء اليمني، معين عبدالملك، رسالة خطية من رئيسة المفوضية الأوروبية اورسولا فون دير، ورئيس المجلس الأوروبي تشارلز ميشيل، تضمنا تأكيدا على أن الاتحاد الأوروبي شريك قوي مع اليمن وسيعمل يدا بيد مع الحكومة اليمينة في جوانب مهمة مثل الاستقرار والدعم الإنساني والتعاون التنموي في اطار المجتمع الدولي.وجددت الرسالة التي، سملها رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي، لدى اليمن، هانز جروندبرج، الذي وصل عدن اليوم السبت، التزام الاتحاد الأوروبي، بالعمل مع الحكومة اليمنية في الجهود الرامية للوصول إلى مستقبل مستقر ومزدهر لليمن بأكملها، وفقا لما جاء في وكالة الأنباء اليمنية الرسمية.ووصل رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي، هانز جروند بيرج، إلى عدن برفقة سفراء كل من ألمانيا، بلجيكا، فرنسا، هولندا، ايرلندا، فنلندا، السويد، ونائبة السفير النرويجي المعتمدين لدى اليمن.وأعرب رئيسة المفوضية الأوروبية ورئيس المجلس الأوروبي، في رسالتهما، عن تطلعهما للقاء رئيس الوزراء اليمني، في المستقبل القريب وتقوية أوجه التعاون في عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، بما يخدم العلاقات القوية بين الاتحاد الأوروبي والحكومة اليمنية.. كما أكدا ثقتهما بأن الحكومة اليمنية الجديدة ستتغلب على التحديات التي تواجهها واتخاذ قرارات جريئة من أجل اليمنيين جميعا.وأكد السفراء أن زيارتهم لعدن، تأتي كرسالة دعم للحكومة الجديدة وجهودها من اجل تحقيق الأهداف التي عبرت عنها في مشروع برنامجها العام.// انتهى//21:35ت م0087