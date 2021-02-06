الرباط 24 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 06 فبراير 2021 م واسسجلت المغرب خلال الساعات الـ24 الماضية, 587 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، ليصل العدد الإجمالي للمصابين إلى 474966.وأشارت الصحة المغربية اليوم، إلى أنها سجلت 13 حالة وفاة بالفيروس، ليصل عدد الوفيات إلى 8381، فيما ارتفع العدد الإجمالي لحالات الشفاء إلى 453921.وأعلنت الوزارة أن عدد المستفيدين من عملية التطعيم ضد الفيروس، بلغ حتى اليوم 463966.// انتهى //21:53ت م0089