جدة 24 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 06 فبراير 2021 م واستصدر المصنف الأول عالمياً الأمريكي داستن جونسون قائمة الترتيب العام في ثالث أيام البطولة السعودية الدولية للجولف، إحدى بطولات الجولة الأوروبية للجولف، والمقامة على ملعب ونادي الجولف رويال غرينز بمدينة الملك عبدالله الاقتصادية.وشهدت منافسات اليوم الثالث تألق اللاعب الفرنسي فيكتور بيريز الذي حلّ ثانياً بعد تسجيله 11 ضربة تحت المعدل، متقدماً على الأمريكي توني فيناو والإنجليزيين تيريل هاتون وأندي سوليفان والدانماركي سورين يلدسِن الذين تقاسموا المركز الثالث بتحقيقهم 10 ضربات تحت المعدل.وكان الأمريكي جونسون ضمن المجموعة التي استكملت ما تبقى من ضربات اليوم الثاني في الفترة الصباحية، وسجل 9 ضربات تحت المعدل جعلته يدخل منافسات اليوم الثالث متساوياً في الصدارة مع النيوزيلندي رايان فوكس.وعبّر المصنف الأول عالمي جونسون عن مدى ارتياحه باللعب في ملعب رويال غرينز, مضيفاً: لعبت بشكل جيد اليوم، قمت بتسديد العديد من الضربات المتوسطة بنجاح لأمنح نفسي فرصة أفضل في تسجيل ضربات تحت المعدل، ولم أسجل العديد من الضربات القصيرة ولكن إنهاء اليوم بهذا الشكل هو أمر رائع.وتختتم منافسات بطولة السعودية الدولية للجولف المقدمة من سوفت بانك للاستشارات الاستثمارية غداً، حيث يتنافس المتأهلون على لقب البطولة التي يبلغ مجموع جوائزها 3,5 ملايين دولار.// انتهى //22:20ت م0092