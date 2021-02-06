الرياض 24 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 06 فبراير 2021 م واسأشاد معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف، بجهود الجهات الأمنية في البحرين، لتمكنها بفضل الله من إحباط عمليتين إرهابيتين، استهدفتا تفجير جهازين للصراف الآلي تابعين لأحد البنوك الوطنية، في منطقتي النعيم وجد حفص بمحافظة العاصمة.وأكد الأمين العام وقوف مجلس التعاون إلى جانب مملكة البحرين وتأييدها لجميع الإجراءات التي تتخذها للحفاظ على أمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها.// انتهى //22:28ت م0094