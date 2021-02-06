حفر الباطن 24 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 06 فبراير 2021 م واسقدم مركز طب الأسنان التخصصي في محافظة حفر الباطن خدماته العلاجية لـ3,297 مستفيداً خلال شهر يناير لعام 2021م.وأوضحت صحة حفر الباطن أن عدد مراجعي عيادة جراحة الوجه والفكين بلغ 570 مراجعاً، ولعيادة جراحة اللثة 54 مراجعاً، فيما بلغ عدد مراجعي عيادة التركيبات 443 مراجعاً، ووصل عدد المستفيدين من عيادة علاج جذور وعصب الأسنان 434 مراجعاً.وأضافت أن عيادة طب أسنان الأطفال قدمت خدماتها لـ329 طفلاً، وعيادة تقويم الأسنان تابعة 343 مراجعاً، إضافةً لمراجعي قسم صحة الفم والأسنان البالغ عددهم 75 مراجعاً، فيما أجرى المركز 555 أشعة، إضافة إلى تقديم خدمة الكشف البصري لـ476 مراجعاً.وأكدت صحة حفر الباطن حرصها الدائم على تقديم خدمات الرعاية الصحية في تخصصات طب الأسنان، وتوفير الكوادر الطبية لضمان استفادتهم من خدمات المركز بكل يسر وسهولة.// انتهى //22:37ت م0095