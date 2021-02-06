قلقيلية 24 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 06 فبراير 2021 م واسأصيب اليوم خمسة شبان فلسطينيين بالأعيرة الإسفنجية بينهم مسعف، والعشرات بالاختناق بالغاز المسيل للدموع ،خلال قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي مسيرة كفر قدوم الأسبوعية شرق قلقيلية.ونقلت مصادر محلية عن منسق المقاومة الشعبية بكفر قدوم مراد شتيوي ، بأن جنود الاحتلال اقتحموا القرية عقب انطلاق المسيرة، وأطلقوا قنابل الغازل المسيل للدموع، الرصاص المعدني المغلف بالمطاط والأعيرة الإسفنجية، ما أدى إلى إصابة خمسة شبان بالأعيرة الإسفنجية من بينهم مسعف، إضافة إلى العشرات بالاختناق.// انتهى //22:44ت م0096