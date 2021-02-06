رام الله 24 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 06 فبراير 2021 م واسالتقى رئيس دولة فلسطين محمود عباس اليوم في مدينة رام الله بالمبعوث الأممي لعملية السلام في الشرق الأوسط تو وينسلاند.وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية أن الرئيس أطلع وينسلاند على آخر مستجدات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، والجهود المبذولة للتحضير لإجراء الانتخابات التشريعية في شهر مايو المقبل، ومن ثم الرئاسية في يوليو المقبل.// انتهى //22:56ت م0097