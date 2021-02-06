عام / الولايات المتحدة تسجل 130,261 إصابة مؤكدة و 3,553 حالة وفاة بفيروس كورونا
السبت 1442/6/24 هـ الموافق 2021/02/06 م واس
واشنطن 24 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 06 فبراير 2021 م واس
سجلت الولايات المتحدة الأمريكية، خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية 130,261 إصابة مؤكدة و 3,553 حالة وفاة نتيجة فيروس كورونا المستجد.
ووفقاً للإحصاءات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، وصل عدد الإصابات بالفيروس في الولايات المتحدة إلى 26,653,558 إصابة حتى تاريخ اليوم، فيما بلغ عدد الوفيات نتيجة الفيروس 457,762.
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