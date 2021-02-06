القاهرة 24 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 06 فبراير 2021 م واستعادل فريق أسوان لكرة القدم مع مضيفه الانتاج الحربي إيجابياً بهدف لكل منهما في المباراة التي جمعت بينهما اليوم بإستاد السلام، ضمن منافسات الأسبوع الثاني عشر من بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.وبهذا التعادل ارتفع رصيد أسوان إلى 11 نقطة في المركز الـ 14 مؤقتًا، والإنتاج الحربي إلى 9 نقاط في المركز السادس عشر.// انتهى //23:30ت م0099